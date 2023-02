The Cheesecake Factory: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Cheesecake Factory äußerte sich am 23.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,560 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 892,8 Millionen USD gegenüber 776,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahr hatte The Cheesecake Factory 2,13 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,30 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte The Cheesecake Factory einen Umsatz von 2,93 Milliarden USD eingefahren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,54 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 3,31 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at