The Cheesecake Factory hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Cheesecake Factory hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,670 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 978,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 927,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at