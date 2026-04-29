The Cheesecake Factory Aktie
WKN: 884888 / ISIN: US1630721017
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29.04.2026 23:39:54
The Cheesecake Factory Incorporated Q1 Profit Rises
(RTTNews) - The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $49.54 million, or $1.02 per share. This compares with $32.94 million, or $0.67 per share, last year.
Excluding items, The Cheesecake Factory Incorporated reported adjusted earnings of $51.05 million or $1.05 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $978.83 million from $927.19 million last year.
The Cheesecake Factory Incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $49.54 Mln. vs. $32.94 Mln. last year. -EPS: $1.02 vs. $0.67 last year. -Revenue: $978.83 Mln vs. $927.19 Mln last year.
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