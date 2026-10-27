The Cheesecake Factory Incorporated Q3 Income Rises

(RTTNews) - The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $61.300 million, or $1.19 per share. This compares with $31.899 million, or $0.66 per share, last year.

Excluding items, The Cheesecake Factory Incorporated reported adjusted earnings of $52.321 million or $1.02 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.9% to $1.033 billion from $907.226 million last year.

The Cheesecake Factory Incorporated earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $61.300 Mln. vs. $31.899 Mln. last year. -EPS: $1.19 vs. $0.66 last year. -Revenue: $1.033 Bln vs. $907.226 Mln last year.