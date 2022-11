The Cheesecake Factory informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Cheesecake Factory äußerte sich am 02.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei The Cheesecake Factory ein EPS von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 784,0 Millionen USD gegenüber 754,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at