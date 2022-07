The Cheesecake Factory stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Cheesecake Factory hat am 28.07.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,520 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Cheesecake Factory 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 832,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Cheesecake Factory 769,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at