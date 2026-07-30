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30.07.2026 06:31:29
The Cheesecake Factory stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Cheesecake Factory gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,14 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Cheesecake Factory in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 955,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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