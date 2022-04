The Cheesecake Factory vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Cheesecake Factory hat am 28.04.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,470 USD, nach 0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,51 Prozent auf 793,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 627,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at