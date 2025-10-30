The Cheesecake Factory: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Cheesecake Factory hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 907,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Cheesecake Factory einen Umsatz von 865,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at