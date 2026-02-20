The Cheesecake Factory: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Cheesecake Factory ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Cheesecake Factory die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 961,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Cheesecake Factory einen Umsatz von 921,0 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,06 USD. Im Vorjahr hatte The Cheesecake Factory 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

The Cheesecake Factory hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,75 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at