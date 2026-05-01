The Chefs Warehouse: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Chefs Warehouse hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,06 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 950,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at