The Chefs Warehouse hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Chefs Warehouse veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

The Chefs Warehouse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Chefs Warehouse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,15 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at