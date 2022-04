The Chefs Warehouse legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Chefs Warehouse hat am 27.04.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,100 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 512,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 280,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at