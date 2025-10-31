The Chefs Warehouse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Chefs Warehouse ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Chefs Warehouse die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,02 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 931,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at