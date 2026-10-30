The Chefs Warehouse präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Chefs Warehouse stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat The Chefs Warehouse 1,14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at