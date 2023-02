The Chefs Warehouse präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Chefs Warehouse veröffentlichte am 15.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,480 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 791,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Chefs Warehouse 558,3 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,54 USD, nach -0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat The Chefs Warehouse im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 49,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,61 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,56 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at