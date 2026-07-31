The Chefs Warehouse stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Chefs Warehouse präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at