The Chefs Warehouse verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Chefs Warehouse hat am 01.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,330 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat The Chefs Warehouse 881,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 661,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at