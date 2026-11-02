The Chemours Aktie

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WKN DE: A14RPH / ISIN: US1638511089

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02.11.2026 22:40:23

The Chemours Company Bottom Line Rises In Q3

(RTTNews) - The Chemours Company (CC) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $196 million, or $1.29 per share. This compares with $46 million, or $0.31 per share, last year.

Excluding items, The Chemours Company reported adjusted earnings of $31 million or $0.21 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.0% to $1.540 billion from $1.495 billion last year.

The Chemours Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $196 Mln. vs. $46 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $0.31 last year. -Revenue: $1.540 Bln vs. $1.495 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: 2 %

In the fourth quarter, the Company expects consolidated Net Sales to decrease in the range of 5% to 10%,

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