The Chemours Aktie
WKN DE: A14RPH / ISIN: US1638511089
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02.11.2026 22:40:23
The Chemours Company Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - The Chemours Company (CC) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $196 million, or $1.29 per share. This compares with $46 million, or $0.31 per share, last year.
Excluding items, The Chemours Company reported adjusted earnings of $31 million or $0.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $1.540 billion from $1.495 billion last year.
The Chemours Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $196 Mln. vs. $46 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $0.31 last year. -Revenue: $1.540 Bln vs. $1.495 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 2 %
In the fourth quarter, the Company expects consolidated Net Sales to decrease in the range of 5% to 10%,
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