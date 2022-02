The Chemours: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Chemours hat am 11.02.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,810 USD, nach 0,610 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,887 USD sowie einen Umsatz von 1,57 Milliarden USD belaufen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,00 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei The Chemours ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The Chemours im vergangenen Geschäftsjahr 6,35 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Chemours 4,97 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,06 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 6,34 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at