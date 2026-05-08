The Chemours: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Chemours hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,95 Prozent auf 1,38 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at