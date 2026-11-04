The Chemours legte Quartalsergebnis vor

The Chemours präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,54 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Chemours 1,50 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at