The Chemours präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Chemours äußerte sich am 28.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig wurden 1,36 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Chemours 1,34 Milliarden USD umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 0,255 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,32 Milliarden USD erwartet.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 5,99 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at