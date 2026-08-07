The Chemours veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Chemours lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,59 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Chemours 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at