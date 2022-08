The Chemours: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Chemours lud am 29.07.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,92 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,66 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,41 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,84 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at