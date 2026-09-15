Children's Place Retail Stores Aktie
WKN: 909471 / ISIN: US1689051076
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15.09.2026 04:01:35
The Children's Place Inc. Q2 Loss Rises
(RTTNews) - The Children's Place Inc. (PLCE) revealed Loss for its second quarter of -$30.95 million
The company's earnings came in at -$30.95 million, or -$1.39 per share. This compares with -$5.37 million, or -$0.24 per share, last year.
Excluding items, The Children's Place Inc. reported adjusted earnings of -$18.22 million or -$0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 18.9% to $241.80 million from $298.01 million last year.
The Children's Place Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$30.95 Mln. vs. -$5.37 Mln. last year. -EPS: -$1.39 vs. -$0.24 last year. -Revenue: $241.80 Mln vs. $298.01 Mln last year.
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