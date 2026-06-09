Brinker International Aktie
WKN: 881396 / ISIN: US1096411004
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09.06.2026 18:20:00
The Chili's Revival at Brinker International Is Beginning to Cool Off
Brinker International (NYSE: EAT) has excelled at driving traffic to its restaurant chains over the past couple of years. Since arriving in 2022, CEO Kevin Hochman has engineered an impressive turnaround of the company's flagship Chili's Grill & Bar concept, positioning it to outperform the average in the casual dining category.As a result of his multiyear effort to improve operations and the brand's image, Chili's just recorded its 20th consecutive quarter of same-store sales growth.While Hochman deserves credit for simplifying the menu and kitchen operations, the social media team may have actually kicked things off after a TikTok video featuring Chili's mozzarella sticks went viral during the fourth quarter of its fiscal 2024. This was followed by the first quarter of traffic growth for Chili's since Hochman's arrival, and the customers just kept coming.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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