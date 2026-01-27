PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.01.2026 13:47:58
The Chinese company that went from contract shoemaker to betting on Puma
Anta’s €1.5bn deal for a 29% stake in the German sportswear brand is a big step towards fulfilling its global ambitionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
