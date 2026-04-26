Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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27.04.2026 00:24:41
The Chinese sports brand taking on Nike and Adidas
Now one of the biggest sportswear firms, Anta's rise follows a playbook adopted by many Chinese giants.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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