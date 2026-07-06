CGI Group Aktie

CGI Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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06.07.2026 10:54:00

The chip pullback is ushering in a bumpy market. These sectors are the best bets now, according to Morgan Stanley.

The once-hot semiconductor trade has seen a cooling in the last couple of weeks, which is not only likely to continue, but usher in a bumpy ride for the overall stock market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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