Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|
12.03.2026 11:17:00
The chorus of disapproval for private credit gets louder as Morgan Stanley fund is the latest to cap withdrawals
Investors are becoming increasingly nervous about problems mounting in the $3 trillion private credit market where some creditworthiness is deteriorating in some sectors and truthful valuations are hard to ascertain.
Nachrichten zu Morgan Stanley
Analysen zu CGI Group Inc.
