The Cigna Group Announces Rise In Q1 Profit

(RTTNews) - The Cigna Group (CI) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.654 billion, or $6.26 per share. This compares with $1.323 billion, or $4.85 per share, last year.

Excluding items, The Cigna Group reported adjusted earnings of $2.058 billion or $7.79 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $68.494 billion from $65.502 billion last year.

The Cigna Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.654 Bln. vs. $1.323 Bln. last year. -EPS: $6.26 vs. $4.85 last year. -Revenue: $68.494 Bln vs. $65.502 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 30.35