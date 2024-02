The Cigna Group Registered legte Quartalsergebnis vor

The Cigna Group Registered gab am 02.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,79 USD gegenüber 4,96 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 51,15 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6,54 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 48,91 Milliarden USD erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 25,09 USD. Im letzten Jahr hatte The Cigna Group Registered einen Gewinn von 23,27 USD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 195,32 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 180,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 24,84 USD und einen Umsatz von 193,08 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at