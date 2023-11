The Cigna Group Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Cigna Group Registered hat am 02.11.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 49,08 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,36 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 6,68 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 48,14 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at