(RTTNews) - The Cigna Group (CI) reported earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $1.442 billion, or $5.47 per share. This compares with $1.868 billion, or $6.98 per share, last year.

Excluding items, The Cigna Group reported adjusted earnings of $2.104 billion or $7.98 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.6% to $73.683 billion from $69.748 billion last year.

The Cigna Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.442 Bln. vs. $1.868 Bln. last year. -EPS: $5.47 vs. $6.98 last year. -Revenue: $73.683 Bln vs. $69.748 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 30.60