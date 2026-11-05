The Cigna Group Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003

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05.11.2026 12:10:16

The Cigna Group Reports Fall In Q3 Profit

(RTTNews) - The Cigna Group (CI) reported earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $1.442 billion, or $5.47 per share. This compares with $1.868 billion, or $6.98 per share, last year.

Excluding items, The Cigna Group reported adjusted earnings of $2.104 billion or $7.98 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.6% to $73.683 billion from $69.748 billion last year.

The Cigna Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.442 Bln. vs. $1.868 Bln. last year. -EPS: $5.47 vs. $6.98 last year. -Revenue: $73.683 Bln vs. $69.748 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 30.60

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