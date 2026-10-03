Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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03.10.2026 06:30:00
The Clarity Act Did Not Pass. But Here Are 2 Altcoins That Could Still Soar in Value.
On Sept. 15, the big crypto market structure bill, the Clarity Act, failed to pass a procedural vote in the Senate. It probably won't get another shot at passage this year.
But largely thanks to the new blockchain launched this summer by Robinhood Markets, there are a couple of altcoins positioned to keep growing rapidly regardless of the setback in Congress. Let's take a look at both.
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