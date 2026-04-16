Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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16.04.2026 17:07:00
The Clock May Be Ticking on Energy Transfer Stock Trading Under $20 -- Should You Buy Now?
Energy Transfer (NYSE: ET) is off to a strong start in 2026, with shares trading up 13%.Because it is one of the largest midstream companies in North America, Energy Transfer stands to benefit from rising energy demand from data centers, a revenue catalyst that could send the stock price even higher. If that expanding demand starts turning into more revenue, Energy Transfer shares may not trade under $20 for long.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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