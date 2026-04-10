Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.04.2026 18:45:00
The Clock May Be Ticking on Rivian Under $16. Is Now the Time to Buy?
Electric vehicle (EV) companies are navigating a challenging landscape as key tax credits have expired and competition is heating up. However, amid this turbulence, Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) is one EV maker attracting investors' attention.The company is building on its platform, not just as an EV maker but as a broader automotive technology company. With Rivian stock trading under $16, is now the perfect time to buy? Let's dive into the company and its outlook to find out.Investors may see Rivian as an EV automaker, but its internal technology stack, which includes in-house-developed software and a zonal architecture, is quietly gaining traction. Volkswagen is one example of a major automotive company that has struggled with software bugs in its ID series of electric vehicles. The German automaker has partnered with Rivian to use its software and architecture for a prototype of VW ID. EVERY1, Volkswagen's entry-level, affordable electric vehicle.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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