Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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21.07.2026 13:11:00
The co-founder of Stocktwits dumped chip stocks before their 20% slide. Where he’s putting his money now.
Stocktwits’ Howard Lindzon talks to MarketWatch about sidestepping a chip selloff, where he sees opportunity and the “degenerate economy.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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