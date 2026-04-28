Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
28.04.2026 16:57:17
The Coca-Cola Company Stock Rises 6% On Strong Q1 Earnings And Revenue Growth
(RTTNews) - The Coca-Cola Company (KO) shares gained 5.81 percent to $79.82, up $4.38 on Tuesday, after reporting solid first-quarter results driven by strong revenue and profit growth.
The stock is currently trading at $79.82, versus a previous close of $75.44 on the New York Stock Exchange. It reached an intraday high of $80.04 and a low of $78.86, with trading volume of 9.62 million shares.
The company posted net income of $3.924 billion, or $0.91 per share, compared to $3.330 billion, or $0.77 per share, in the year-ago quarter. Adjusted earnings came in at $3.703 billion, or $0.86 per share. Revenue increased 12.1 percent to $12.472 billion from $11.129 billion last year.
The stock's 52-week range stands between $65.35 and $82.00.
18:01
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester
18:01
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht mittags Abschläge
16:04
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren verdient
16:02
Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen
16:02
Minuszeichen in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone
15:59
ROUNDUP: Kleinere Flaschen zahlen sich für Coca-Cola aus - Dow-Jones-Spitze
12:51
Ausblick: Coca-Cola präsentiert Quartalsergebnisse
27.04.26
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
Analysen zu Coca-Cola Co.
|14:05
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14:04
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
|Coca-Cola Co.
|68,51
|6,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.