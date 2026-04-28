Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

28.04.2026 16:57:17

The Coca-Cola Company Stock Rises 6% On Strong Q1 Earnings And Revenue Growth

(RTTNews) - The Coca-Cola Company (KO) shares gained 5.81 percent to $79.82, up $4.38 on Tuesday, after reporting solid first-quarter results driven by strong revenue and profit growth.

The stock is currently trading at $79.82, versus a previous close of $75.44 on the New York Stock Exchange. It reached an intraday high of $80.04 and a low of $78.86, with trading volume of 9.62 million shares.

The company posted net income of $3.924 billion, or $0.91 per share, compared to $3.330 billion, or $0.77 per share, in the year-ago quarter. Adjusted earnings came in at $3.703 billion, or $0.86 per share. Revenue increased 12.1 percent to $12.472 billion from $11.129 billion last year.

The stock's 52-week range stands between $65.35 and $82.00.

14:05 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
14:04 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
24.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Co. 68,51 6,37% Coca-Cola Co.

