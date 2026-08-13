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13.08.2026 22:53:00

The Collectibles Market Can Push eBay Stock Higher

Pokémon cards, vinyl toys, and sports jerseys are some of the hot collectibles that have taken the internet by storm in recent years. Some people spend thousands of dollars on collectible items, while others watch from the sidelines, wondering how much money their old stuff could sell for.eBay (NASDAQ: EBAY) has carved a large slice of the collectibles market for itself and looks poised to build on its position. A focus on collectibles is one reason eBay stock has outperformed the S&P 500 and the Nasdaq Composite year to date, a trend that may continue for the rest of 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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