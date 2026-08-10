Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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11.08.2026 00:00:00
The Comeback Collection: Wie Perwoll Modetrends zurück auf den Laufsteg bringt
Mode bewegt sich schnell. Oft zu schnell. Jahr für Jahr werden weltweit mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert – deutlich mehr, als tatsächlich benötigt werden. Allein in Deutschland befinden sich rund fünf Milliarden Kleidungsstücke in den Kleiderschränken. Etwa jedes dritte davon wird kaum getragen. Ein Kreislauf, der noch immer auf Neuanschaffungen statt auf Langlebigkeit setzt. Doch was wäre, wenn Mode Geschichten erzählen könnte? Wenn Reparatur, Pflege und das Wiedertragen von Kleidung selbstverständlicher Teil unseres Alltags wären? Und wenn wir bereits existierende Kleidungsstücke nicht als Überbleibsel, sondern als wertvolle Ressource betrachten würden?Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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