Aiming Aktie
WKN DE: A14P06 / ISIN: JP3161050004
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22.05.2026 06:00:12
The commodities trader aiming to challenge sheikhs and billionaires on the football pitch
Doug King has found a new arena for risk — English football club Coventry CityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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