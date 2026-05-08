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08.05.2026 06:31:29
The Company for Cooperative Insurance Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
The Company for Cooperative Insurance Registered hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,93 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Company for Cooperative Insurance Registered 1,76 SAR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,28 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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