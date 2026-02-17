17.02.2026 06:31:28

The Consulting and Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Consulting and Investment veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,02 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

The Consulting and Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,8 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,100 JOD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,070 JOD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,02 Prozent auf 25,16 Millionen JOD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 22,46 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

