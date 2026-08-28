Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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28.08.2026 19:28:00
The Consumer Staples Sector Is Lagging the S&P 500 in 2026. 1 Value Stock to Buy in August.
Large-cap consumer staples stocks have trailed other sectors this year. The S&P 500 Consumer Staples index gained 10.7% year to date through Aug. 24. During this time, the S&P 500 ex-Consumer Staples index rose 11.9%. However, investors shouldn't give up on the consumer staples sector. Patient investors can find bargains in it, but stock selection will prove crucial.PepsiCo (NASDAQ: PEP) presents such an opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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