The Container Store Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Container Store Group hat am 07.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,080 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 214,9 Millionen USD – eine Minderung von 14,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 252,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at