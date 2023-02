The Container Store Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Container Store Group hat am 08.02.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,080 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Container Store Group 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,63 Prozent auf 252,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 267,3 Millionen USD gelegen.

