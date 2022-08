The Container Store Group präsentierte Quartalsergebnisse

The Container Store Group hat am 03.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat The Container Store Group 262,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 245,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at