The Container Store Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Container Store Group lud am 14.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Container Store Group -3,850 USD je Aktie generiert.

The Container Store Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 206,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 259,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,090 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3,210 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 847,78 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 19,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem The Container Store Group 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,390 USD und einen Umsatz von 846,17 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at